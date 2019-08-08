Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві пара грабіжників побила жінку посеред вулиці: перші деталі та фото

1.7т Читати матеріал російською

У середу, 7 серпня, у Києві, на Оболонському проспекті, двоє зловмисників напали на жінку, побили її і забрали гроші та мобільний телефон. Правоохоронці спіймали ймовірних грабіжників.

Як написала пресслужба Патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook, приблизно о 23:00 на службу 102 надійшло повідомлення про грабіж.

Заявниця розповіла, що двоє осіб побили її та забрали мобільний телефон і грошові кошти. Жінка описала їхню зовнішній вигляд і вказала на можливий маршрут руху.

Ймовірні грабіжники

Ймовірні грабіжники

Під час обстеження прилеглої території, поліцейські виявили чоловіка та жінку, схожих на описаних зловмисників.

Новини
Зв'язали і катували: під Дніпром невідомі напали на сімейну пару

У 24-річної жінки інспектори виявили мобільний телефон заявниці. Потерпіла впізнала своїх кривдників та зниклі речі.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області троє грабіжників увірвалися до супермаркету і вкрали термінал для поповнення рахунку. Вони планували зламати його і дістати звідти гроші. Пізніше зловмисників знайшли.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
грабеж мобільний телефон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
2
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...