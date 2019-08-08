У Києві пара грабіжників побила жінку посеред вулиці: перші деталі та фото

У середу, 7 серпня, у Києві, на Оболонському проспекті, двоє зловмисників напали на жінку, побили її і забрали гроші та мобільний телефон. Правоохоронці спіймали ймовірних грабіжників.

Як написала пресслужба Патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook, приблизно о 23:00 на службу 102 надійшло повідомлення про грабіж.

Заявниця розповіла, що двоє осіб побили її та забрали мобільний телефон і грошові кошти. Жінка описала їхню зовнішній вигляд і вказала на можливий маршрут руху.

Ймовірні грабіжники

Під час обстеження прилеглої території, поліцейські виявили чоловіка та жінку, схожих на описаних зловмисників.

У 24-річної жінки інспектори виявили мобільний телефон заявниці. Потерпіла впізнала своїх кривдників та зниклі речі.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області троє грабіжників увірвалися до супермаркету і вкрали термінал для поповнення рахунку. Вони планували зламати його і дістати звідти гроші. Пізніше зловмисників знайшли.

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