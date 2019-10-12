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12 жовтня • оновлено в 13:15
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У Києві охоронці магазину жорстоко побили покупця: скандал в мережі

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У Києві біля метро "Лук'янівська" охоронці з фірми "Венбест" побили чоловіка, який намагався вкрасти пляшку рому.

Про це в Facebook пише спільнота "Київ Оперативний". У повідомленні також показали відео інциденту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У Києві охоронці магазину жорстоко побили покупця: скандал в мережі

venbest.ua

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На відео видно, як чоловіки в формі охорони завдають ударів по тілу і обличчю злодія, який лежить на підлозі і намагається закриватися від побоїв. При цьому оточуючі не намагаються припинити побиття.

"Біля станції метро "Лук'янівська" у "Форі" орли з Охоронної компанії Венбест побили чоловіка, який викрав ром. Хіба їм можна так робити?" – підписали ролик на сторінці.

Відео викликало резонанс в мережі і зібрало кілька сотень коментарів. Одні користувачі відзначали, що охоронці вчинили правильно. Інші висловили впевненість, що охорона не має права себе так вести.

У Києві охоронці магазину жорстоко побили покупця: скандал в мережі

У Києві охоронці магазину жорстоко побили покупця: скандал в мережі

У Києві охоронці магазину жорстоко побили покупця: скандал в мережі

У Києві охоронці магазину жорстоко побили покупця: скандал в мережі

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як в Києві двоє чоловіків жорстоко побили поліцейського.

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Місце
Україна Київ
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Serov Oleg
Serov Oleg
ветеран ато просто хотел выпить...а,изверги ему навешали....
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