У Києві охоронці магазину жорстоко побили покупця: скандал в мережі

У Києві біля метро "Лук'янівська" охоронці з фірми "Венбест" побили чоловіка, який намагався вкрасти пляшку рому.
Про це в Facebook пише спільнота "Київ Оперативний". У повідомленні також показали відео інциденту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
venbest.ua
На відео видно, як чоловіки в формі охорони завдають ударів по тілу і обличчю злодія, який лежить на підлозі і намагається закриватися від побоїв. При цьому оточуючі не намагаються припинити побиття.
"Біля станції метро "Лук'янівська" у "Форі" орли з Охоронної компанії Венбест побили чоловіка, який викрав ром. Хіба їм можна так робити?" – підписали ролик на сторінці.
Відео викликало резонанс в мережі і зібрало кілька сотень коментарів. Одні користувачі відзначали, що охоронці вчинили правильно. Інші висловили впевненість, що охорона не має права себе так вести.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як в Києві двоє чоловіків жорстоко побили поліцейського.
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