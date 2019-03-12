У Києві оголосили в розшук небезпечних злочинців: опубліковані їхні фото

У Києві оголосили в розшук двох озброєних чоловіків, які вчинили напад на поліцейських на трасі М-21 (Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський).

Їхній автомобіль Audi на єврономерах за порушення ПДР зупинив екіпаж патрульної поліції. Після прохання правоохоронців вийти з авто, один із чоловіків направив на них зброю, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

"Дістав із кишені предмет, схожий на пістолет, і почав стріляти. На щастя, ніхто з поліцейських не постраждав. Інспектори зробили декілька пострілів у бік зловмисників, але ті встигли втекти в поле", – уточнили в соцмережі.

Зловмисники Національна поліція України

Особи нападників встановлені, проте їхнє місцеперебування залишається невідомим. У зв'язку з цим їх розшукують у кожній області України.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Бердичеві Житомирської області з місць позбавлення волі втік засуджений Сергій Петриков. За попередніми даними, він міг переховуватися у Києві.

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