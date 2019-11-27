У Києві обікрали офіс помічниці "слуги народу": що зникло

У центрі Києва з офісу помічниці народного депутата від "Слуги народу" Андрія Задорожного – Марини Коржак – вкрали комп'ютер.

Як повідомило видання "Страна" з посиланням на власні джерела в поліції, про інцидент 31-річна потерпіла заявила в правоохоронні органи 26 листопада.

Саме того дня Коржак після довгої перерви прийшла у свій офіс на вулиці Шовковичній у Печерському районі міста. З приміщення вкрали робочий моноблок.

У Києві обікрали офіс помічниці "слуги народу"

Видання уточнило, що на жорсткому диску комп'ютера, ймовірно, зберігалася цінна інформація, якою можуть скористатися сторонні особи.

Поліція почала кримінальну справу за ч.3 ст.185 КК України (Крадіжка з проникненням), проте підозрюваних станом на 27 листопада не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в ніч на 17 жовтня обікрали автомобіль народного депутата України від фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського.

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