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29 листопада • оновлено в 12:14
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/ Кримінал

У Києві обікрали офіс помічниці "слуги народу": що зникло

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У центрі Києва з офісу помічниці народного депутата від "Слуги народу" Андрія Задорожного – Марини Коржак – вкрали комп'ютер.

Як повідомило видання "Страна" з посиланням на власні джерела в поліції, про інцидент 31-річна потерпіла заявила в правоохоронні органи 26 листопада.

Саме того дня Коржак після довгої перерви прийшла у свій офіс на вулиці Шовковичній у Печерському районі міста. З приміщення вкрали робочий моноблок.

У Києві обікрали офіс помічниці "слуги народу"

У Києві обікрали офіс помічниці "слуги народу"

Видання уточнило, що на жорсткому диску комп'ютера, ймовірно, зберігалася цінна інформація, якою можуть скористатися сторонні особи.

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Поліція почала кримінальну справу за ч.3 ст.185 КК України (Крадіжка з проникненням), проте підозрюваних станом на 27 листопада не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в ніч на 17 жовтня обікрали автомобіль народного депутата України від фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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Гоша Злой
Гоша Злой
Ну и ждем новый компромат на задорожного и Co///
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Гоша Злой
Гоша Злой
браво Робин Гуду) нечего так надолго на перерыв ходить... работать надо на благо зеленого депутата.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Унитаз хоть на месте? ))))
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