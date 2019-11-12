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12 листопада • оновлено в 12:52
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Вистрілив сім разів! У Києві трапився кривавий напад

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У Дарницькому районі Києва, на вулиці Боровій, 43, невідомий відкрив вогонь по чоловіку.

Повідомлення про інцидент надійшло 11 листопада близько 23:00, написав "Інформатор" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

До будинку, де проживає потерпілий, під'їхав автомобіль BMW. З нього вийшов невідомий, який вистрілив близько семи разів у бік чоловіка, а потім втік у невідомому напрямку.

У Києві трапився кривавий напад

У Києві трапився кривавий напад

В результаті стрілянини житель Києва отримав два проникні поранення в область грудей. Його госпіталізували до лікарні.

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Характерно, що чоловік відмовився розповідати подробиці конфлікту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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