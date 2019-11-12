Вистрілив сім разів! У Києві трапився кривавий напад

У Дарницькому районі Києва, на вулиці Боровій, 43, невідомий відкрив вогонь по чоловіку.
Повідомлення про інцидент надійшло 11 листопада близько 23:00, написав "Інформатор" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
До будинку, де проживає потерпілий, під'їхав автомобіль BMW. З нього вийшов невідомий, який вистрілив близько семи разів у бік чоловіка, а потім втік у невідомому напрямку.
У Києві трапився кривавий напад
В результаті стрілянини житель Києва отримав два проникні поранення в область грудей. Його госпіталізували до лікарні.
Характерно, що чоловік відмовився розповідати подробиці конфлікту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У середу, 6 листопада, у Києві за адресою Чаадаєва, 2, чоловік стріляв у сусіда, в результаті чого останнього з важкими пораненнями госпіталізували. Інцидент став результатом сварки, в якій брали участь й інші сусіди.
У мережу потрапило відео стрілянини у Києві.
Під час інциденту був поранений адвокат Микола Бугаєв.
Станом на 7 листопада Бугаєв, у якого вистрелив сусід, був у лікарні.
Чоловік, який влаштував стрілянину, був узятий під варту на два місяці.
У мережі бурхливо відреагували на такий інцидент у Києві.
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