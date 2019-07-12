У Києві невідомий напав на дівчину біля під'їзду: момент потрапив на відео

У Києві невідомий чоловік напав на дівчину біля під'їзду житлового будинку. Їй вдалося від нього відбитися, після чого зловмисник зник.

Напад трапився на Позняках, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Вночі на вул. Драгоманова на дівчину напав якийсь маніяк. Невідомо, що б він зробив, якби дівчина не відбилася від нього. Може, хтось упізнає його?" – звернулися до фоловерів у соцмережі.

Невідомий напав на дівчину Скріншот

Нападник Скріншот

На опублікованому відеозаписі видно, що чоловік атакував перехожу на підході до під'їзду. Він схопив її за плече, але вона вдарила його по обличчю.

Вулиця Драгоманова Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, на початку липня в Києві невідомий чоловік переслідував дівчину, а потім напав і побив її в під'їзді багатоповерхівки. Після цього він спробував її зґвалтувати.

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