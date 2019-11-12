"Задули" газом і пограбували: у Києві невідомі жорстоко напали на чоловіка

У Дніпровському районі Києві двоє невідомих напали на чоловіка, який спав на зупинці. Один із них застосував до потерпілого газовий балончик. А згодом вони пограбували чоловіка.

Інцидент трапився неподалік від будинку на вулиці Івана Миколайчука, 4. Про ситуацію повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явилося відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Відбиті наглухо задули газом, а потім ще й пограбували чоловіка, який спав на зупинці неподалік від Івана Миколайчука, 4", – йдеться у пості.

У Києві невідомі жорстоко напали на чоловіка Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва 8 листопада двоє невідомих напали на члена атестаційної комісії у Генпрокуратурі України та засновника громадської організації StateWatch Олександра Лємєнова. Вони застосували газовий балончик та, ймовірно, кастет.

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