"Задули" газом і пограбували: у Києві невідомі жорстоко напали на чоловіка

У Дніпровському районі Києві двоє невідомих напали на чоловіка, який спав на зупинці. Один із них застосував до потерпілого газовий балончик. А згодом вони пограбували чоловіка.
Інцидент трапився неподалік від будинку на вулиці Івана Миколайчука, 4. Про ситуацію повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явилося відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Відбиті наглухо задули газом, а потім ще й пограбували чоловіка, який спав на зупинці неподалік від Івана Миколайчука, 4", – йдеться у пості.
У Києві невідомі жорстоко напали на чоловіка
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва 8 листопада двоє невідомих напали на члена атестаційної комісії у Генпрокуратурі України та засновника громадської організації StateWatch Олександра Лємєнова. Вони застосували газовий балончик та, ймовірно, кастет.
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