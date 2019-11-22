У Києві на залізничному вокзалі плитка розбила голову чоловіку: відео

У Києві на Центральному залізничному вокзалі плитка раптово впала на голову чоловіку.

Внаслідок НП у постраждалого була розбита голова. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На Центральному залізничному вокзалі Києва відпала плитка. Все б нічого, але впала вона на чоловіка, який очікував на потяг", – йдеться у дописі.

У Києві на вокзалі плитка розбила голову чоловіку

За словами очевидців, місце огородили, а працівниці вокзалу намагалися швидко витерти кров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Центральному залізничному вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!