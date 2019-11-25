У пункті контролю "Київ-пасажирський" уродженка Донецької області 1975 року народження намагалася підкупити офіцера Держприкордонслужби $200, щоб її нареченого, громадянина Росії, впустили до України.

Про це написала пресслужба ДПСУ. Прикордонники категорично відмовилися від хабара й повідомили про інцидент до Національної поліції України.

Росіянина напередодні не впустили на територію держави, адже він без відповідного дозволу перетнув кордон. Він зможе потрапити до України не раніше, ніж за три роки, адже саме на такий термін йому заборонили в'їзд.

У Києві на вокзалі українка хотіла викупити нареченого з Росії за $200

Після інциденту чоловіка повернули зворотним потягом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області на ділянці Подільського прикордонного загону озброєний ножем порушник під час затримання накинувся на дільничного інспектора прикордонної служби.

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