Грабують і доводять до самогубства: як банда ромів захопила залізничний вокзал Києва

Залізничний вокзал у Києві є місцем номер один для кримінальних елементів. Останнім часом цю територію "підім'яли" під себе роми. Групи спеціалізуються в основному на крадіжках, які виконуються майстерно за допомогою "масовки".

Жертвами нападів на вокзалі не раз ставали політики, актори, іноземні дипломати. Після крадіжок деякі люди навіть намагалися звести рахунки з життям.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Розчиняються в натовпі

Один із патрульних, який працює на вокзалі, на умовах анонімності розповів нам, як працюють злодії.

"Є й "наші" злодюжки, але в основному "працюють" роми. Більшість крадіжок припадає на час прибуття поїздів, розклад яких злочинці чітко моніторять. Крадуть здебільного на спусках до колій, сходах і в переходах між вокзалом "Південний" та "Київ Пасажирський". Витягнувши гаманець, негайно передають один одному по ланцюжку, після чого останній розчиняється в натовпі", – розповів поліцейський.

Роми влаштовують масові крадіжки на залізничному вокзалі у Києві

За словами нашого співрозмовника, за 12-годинну зміну зі скаргою на крадіжки звертається залізно від 10 осіб. Хоча скільки не заявляють – нікому невідомо.

Найчастіше крадуть на сходах і в переході Вечірній Київ

Завжди при грошах

Ветеран АТО Сергій Бондар із власної ініціативи разом із товаришами влаштовує рейди з виявлення ромського криміналу у Києві. Піймавши злодія на гарячому, хлопець викликає поліцію. Відео рейдів публікує в соцмережі.

"Роми мені у відкриту заявляли, що вони видавили всіх конкурентів із вокзалу, і що мають зв'язки з поліцією. Кажуть, що більшість із них раніше грабувала в Москві, але там їх почали саджати і вони переїхали до Києва", – розповів він.

Перехід між вокзалом "Київ-Пасажирський" і "Південний" Віктор Шуханцов

За словами Сергія, крадіжки на вокзалі настільки масове явище, що деяких людей, котрим він допомагав повернути гаманці, повторно грабували ті ж самі злодії у тих же місцях. Нижче – відео однієї з таких крадіжок.

За спостереженням Бондара, вокзальні злодії досить забезпечені люди, які пересуваються виключно на таксі, знімають квартири в центрі міста. Раніше часто просиджували в приміщеннях гральних закладів (закриті по всій Україні з грудня 2019 г.)

"Вони не ховалися від облав і не мали там якихось злочинних зв'язків. Роми просто були клієнтами цих закладів. Ми запитували у персоналу, скільки виручки ті їм приносили. Відповідь – від 100 до 200 тис. грн у день. Скільки залишали собі – залишається здогадуватися", – розповів Бондар.

Через крадіжку кидалася під потяг

Трофеї злодіїв найрізноманітніші: гроші, мобільні телефони, не гребують тягнути електронні сигарети (подібний випадок стався минулого тижня). Буває, злочинці зривають справжній джекпот.

"Мені відомі випадки, коли в одного чоловіка забрали пакет, в якому було 300 тис. грн. Ще в одного взяли дипломат із 60 тис. доларів – це був співробітник поліції з Об'єднаних Арабських Еміратів", – зазначив ветеран АТО.

Через кілька секунд після крадіжки. Дві злодійки (знизу) розкрили рюкзак пенсіонеру Facebook Сергія Бондаря

Один випадок крадіжки ледь не закінчився трагедією. Якось пасажири врятували дівчину, яка намагалася кинутися під потяг. Вона розповіла, що на такий крок її спонукала втрата великої суми грошей.

"У неї вкрали 50 – 60 тис. грн, які вона везла онкохворій дитині на лікування", – розповів Сергій.

У квітні 2019 року на вокзалі злодії обчистили дитячий спортивний колектив, який їхав на змагання до Харкова. Купюри були в рюкзаку в одного з супроводжуючих і повинні були піти на проживання, харчування та проїзд дітей.

У липні того ж року жертвою злодіїв на залізничному вокзалі став народний депутат IX скликання Володимир Ар'єв, у якого вкрали гаманець.

"Можна констатувати, що на київському вокзалі це стало масовим явищем. Гроші витягують із сумок, причому так миттєво і професійно, що людина навіть не встигає зрозуміти, як відкрили його сумку", – написав він у Facebook.

Актриса Руслана Писанка в жовтні минулого року також ледь не стала жертвою пограбування на вокзалі. Каже, спрацювали роми.

"Вони йшли групою за мною, ніби приклеїлися, потрапляючи в резонанс, відкрили рюкзак на ходу. Останню фазу я випадково відчула, різко розвернулася, а за мною п'ять осіб орудують", – написала вона у Facebook.

Не хочуть зв'язуватися

Психолог-криміналіст Юрій Ірхін розповів OBOZREVATEL, що вокзали і ринки в усі часи були місцем зосередження "менеджерів середньої ланки серед криміналітету".

"Пограбувань там відбувається мало, а ось крадіжки це нормальне явище для такого роду місць", – зазначив він.

Вокзал "Київ-Пасажирський" Віктор Шуханцов

За словами експерта, знизити кількість злочинів на вокзалі можливо виключно оперативною майстерністю.

"Необхідно впроваджувати своїх агентів в організовані злочинні угруповання, в етнічні групи. Адже як організовану злочинність побороли до кінця 90-х? Виключно методом "кротячих нір". Впроваджували агентів, які руйнували структуру зсередини", – розповів він.

Також, на думку, Ірхіна, на вокзалі потрібно встановлювати більше камер спостереження, на кожному кутку ставити поліцейського, звільняти територію від маргіналів.

При цьому експерт вважає, що сьогодні у влади, по суті, немає важелів впливу на ромів, оскільки з ними ніхто не хоче зв'язуватися.

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