Вилетів на "зустрічку": у Києві на мосту Патона п'яний протаранив 10 авто. Фото ДТП

У п'ятницю, 27 грудня, в Києві на мосту Патона водій у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП, яка призвела до масштабного затору.

Фото аварії з'явилися на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За попередньою інформацією, водій Land Cruiser не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. В результаті лобового зіткнення постраждало близько 10 автомобілів.

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона Фото Володимира Марущака

Повідомляється також про постраждалих, проте подробиці поки невідомі. На місце аварії прибули одразу кілька патрулів поліції і машин "швидкої допомоги".

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона Фото Володимира Марущака

За словами очевидця, водій, який влаштував ДТП, ледве тримався на ногах. Його затримав патруль поліції, "уклавши обличчям у землю".

У мережі також повідомили номерний знак Land Cruiser винуватця – АА2828ВС.

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

На мосту Патона утворився затор Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рух по мосту Патона перекрили через аварійне просідання покриття.

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