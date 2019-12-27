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28 грудня • оновлено в 01:00
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Вилетів на "зустрічку": у Києві на мосту Патона п'яний протаранив 10 авто. Фото ДТП

3.2т
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У п'ятницю, 27 грудня, в Києві на мосту Патона водій у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП, яка призвела до масштабного затору.

Фото аварії з'явилися на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За попередньою інформацією, водій Land Cruiser не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. В результаті лобового зіткнення постраждало близько 10 автомобілів.

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У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

Фото Володимира Марущака

Повідомляється також про постраждалих, проте подробиці поки невідомі. На місце аварії прибули одразу кілька патрулів поліції і машин "швидкої допомоги".

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

Фото Володимира Марущака

За словами очевидця, водій, який влаштував ДТП, ледве тримався на ногах. Його затримав патруль поліції, "уклавши обличчям у землю".

У мережі також повідомили номерний знак Land Cruiser винуватця – АА2828ВС.

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

Фото Володимира Марущака

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

У Києві трапилася ДТП на мосту Патона

На мосту Патона утворився затор

На мосту Патона утворився затор

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рух по мосту Патона перекрили через аварійне просідання покриття.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
міст Патона ДТП
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Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
ОБОЗ, каким образом российские макаки перманентно постятся на вашем сайте?
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Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
Страна-алкоголик!На(в)усраине,пьют все!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
АТОШка, АТОШка, пойдем бухать неможко!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
-Тили тили! Трали вали! Мы уж литр щас вьeбали! Тарам-пам-пам.
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