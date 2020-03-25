У Києві на хабарі у 70 тисяч впіймали проректора академії. Фото

У Києві правоохоронці затримали на хабарі у 70 тисяч гривень проректора екологічної академії.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва на сторінці у Facebook. Службовця спіймали під час отримання грошей просто на вулиці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, проректор вимагав і отримав 70 тисяч гривень від директора ТОВ за вирішення питання щодо невжиття додаткових заходів реагування Державною екологічною інспекцією на підставі припису.

У Києві на хабарі у 70 тисяч впіймали проректора академії Поліція Києва

Службовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Було розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці почали проводити невідкладні слідчі дії: обшуки, огляди, допити свідків, а ще підготовку матеріалів щодо оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві на хабарі у 70 тисяч впіймали проректора академії

У Києві на хабарі у 70 тисяч впіймали проректора академії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві Служба безпеки України затримала двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, які вимагали від бізнесмена гроші за поставки сільгосппродукції під час державних закупівель.

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