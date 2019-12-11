У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода: деталі і фото трагедії 18+

У Дарницькому районі Києва в ніч на 11 грудня трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста і пішохода.

Аварія відбулася на вулиці Ревуцького. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. Чоловік похилого віку помер на місці. Водій транспортного засобу залишився живим і був терміново госпіталізований.

У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода Dtp.kiev.ua

У Дарницькому районі Києва в ніч на 11 грудня трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста і пішохода Dtp.kiev.ua

У Києві мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці Dtp.kiev.ua

В результаті аварії в Києві чоловік похилого віку помер на місці Dtp.kiev.ua

У Дарницькому районі Києва в ніч на 11 грудня трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста і пішохода Dtp.kiev.ua

У Києві мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці Dtp.kiev.ua

В результаті аварії в Києві чоловік похилого віку помер на місці Dtp.kiev.ua

У Дарницькому районі Києва в ніч на 11 грудня трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста і пішохода Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 8 грудня в центрі Києва трапилася смертельна ДТП – на Володимирському узвозі зіткнулися автомобілі Audi і Skoda. Один чоловік загинув, ще четверо отримали травми.

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