У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода: деталі і фото трагедії 18+

У Дарницькому районі Києва в ніч на 11 грудня трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста і пішохода.
Аварія відбулася на вулиці Ревуцького. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
Мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. Чоловік похилого віку помер на місці. Водій транспортного засобу залишився живим і був терміново госпіталізований.
У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода
Dtp.kiev.ua
У Дарницькому районі Києва в ніч на 11 грудня трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста і пішохода
Dtp.kiev.ua
У Києві мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці
Dtp.kiev.ua
В результаті аварії в Києві чоловік похилого віку помер на місці
Dtp.kiev.ua
У Дарницькому районі Києва в ніч на 11 грудня трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста і пішохода
Dtp.kiev.ua
У Києві мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці
Dtp.kiev.ua
В результаті аварії в Києві чоловік похилого віку помер на місці
Dtp.kiev.ua
У Дарницькому районі Києва в ніч на 11 грудня трапилася смертельна ДТП за участю мотоцикліста і пішохода
Dtp.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 8 грудня в центрі Києва трапилася смертельна ДТП – на Володимирському узвозі зіткнулися автомобілі Audi і Skoda. Один чоловік загинув, ще четверо отримали травми.
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