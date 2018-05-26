У Києві "мінували" станції метро

У Києві надійшли анонімні дзвінки про замінування станцій метро.

Зокрема, згадувалися станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" і "Героїв Дніпра", передає "Київ Оперативний" в Telegram.

Вони були закриті для пасажирів. Правоохоронці провели перевірку. У результаті вибухівку ні на одній із станцій не знайшли.

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Нагадаємо, в ніч на 27 травня київський метрополітен змінить графік роботи у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" фіналу Ліги чемпіонів.