УкрEngРус
Реєстрація
LadyCity

У Києві "мінували" станції метро

4.2тЧитати новину російською

У Києві надійшли анонімні дзвінки про замінування станцій метро.

Зокрема, згадувалися станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" і "Героїв Дніпра", передає "Київ Оперативний" в Telegram.

Вони були закриті для пасажирів. Правоохоронці провели перевірку. У результаті вибухівку ні на одній із станцій не знайшли.

Новини
Російських ультрас не пустили до Києва на фінал Ліги чемпіонів

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Нагадаємо, в ніч на 27 травня київський метрополітен змінить графік роботи у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" фіналу Ліги чемпіонів.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги