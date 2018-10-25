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/Кримінал

У Києві сталася масштабна пожежа: момент потрапив на відео

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У Києві біля зупинки громадського транспорту сталася масштабна пожежа: горіли МАФи з продажу квітів і перукарня.

Інцидент трапився вранці 25 жовтня на проспекті Голосіївський, 106, повідомили OBOZREVATEL очевидці.

Вогонь спалахнув у кіоску з продажу квітів, після чого перекинувся на перукарню.

"Рятувальники прибули на місце через 7-10 хвилин. Полум'я загасили. Попередньо, постраждалих немає, хоча швидка також була на місці", — розповів нашим журналістам очевидець Володимир Мойсеєнко.

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У Києві сталася масштабна пожежа: момент потрапив на відео

Володимир Мойсеєнко

Обставини події встановлюються. Одна із версій — підпал. Продавці з сусіднього ринку бачили, як невідомий чоловік щось кинув, і після цього один із кіосків почав горіти.

У Києві сталася масштабна пожежа: момент потрапив на відео

Пожежа в Києві

Гугл. Карти

У Києві сталася масштабна пожежа: момент потрапив на відео

Пожежа в Києві

Володимир Мойсеєнко

У Києві сталася масштабна пожежа: момент потрапив на відео

Пожежа в Києві

Володимир Мойсеєнко

У Києві сталася масштабна пожежа: момент потрапив на відео

Пожежа в Києві

Володимир Мойсеєнко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на бульварі Лесі Українки в Києві некерований КамАЗ протаранив 19 автомобілів.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналпожежа
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