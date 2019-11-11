У мережу потрапило відео смертельної ДТП в Києві на Осокорках, де Lexus розчавив пішоходів.

Запис опублікував блогер Влад Антонов в Facebook. Як видно на кадрах, молоді люди йшли по тротуару, коли в них раптово влетів автомобіль.

"Нетверезий (?) водій Lexus на високій швидкості врізався в Renault і збив пару пішоходів. Дівчина померла на місці. Хлопець госпіталізований, жити буде. Відео передано слідчим", – написав Антонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Їй розчавило легені.

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