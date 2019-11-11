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11 листопада • оновлено в 21:34
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/ Кримінал

У Києві Lexus розчавив пішоходів: момент аварії потрапив на відео. 18+

8.8т
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У мережу потрапило відео смертельної ДТП в Києві на Осокорках, де Lexus розчавив пішоходів.

Запис опублікував блогер Влад Антонов в Facebook. Як видно на кадрах, молоді люди йшли по тротуару, коли в них раптово влетів автомобіль.

"Нетверезий (?) водій Lexus на високій швидкості врізався в Renault і збив пару пішоходів. Дівчина померла на місці. Хлопець госпіталізований, жити буде. Відео передано слідчим", – написав Антонов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Їй розчавило легені.

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Місце
Україна Київ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Жесть за это вешать нужно прямо на месте!
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Livesey David
Livesey David
Парень с девушкой нарушили основное правило безопасного передвижения в городе — всегда идти лицом к движущемуся транспорту, даже если ты идёшь по тротуару!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Livesey David, ага совсем оборзели пешеходы лексусам летать не дают
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