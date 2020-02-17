"Дякуємо за законопроєкт!" У Києві намагалися підірвати офіс організації "слуги народу". Фотофакт

У Києві в ніч на понеділок, 17 лютого, намагалися підірвати офіс пацієнтської організації "100% життя" через законопроєкт про лікування дітей без батьків, який внесла нардепка від "Слуги народу" і членкиня цієї організації Лада Булах.

Про це в Facebook повідомила представниця пресслужби організації Крістіна Абрамовська. О 14:00 під будівлею провели брифінг через НП (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні вночі невідомі вчинили спробу підриву офісу найбільшої пацієнтська організації "100% життя" – Мережа ЛЖВ". Також залишили напис, який, за нашими оцінками, адресований народній депутатці України, членкині нашої організації", – написала вона.

Facebook "100% життя"

За словами Абрамовської, вранці, 17 лютого, вона помітила біля офісу поліцію. На скляних дверей були сліди вибуху, а поруч лежав плакат, адресований Булах із написом "Ладо, дякуємо за законопроєкт".

У результаті вибуху ніхто не постраждав, двері в офіс також не були пошкоджені. Вибухотехніки поки не з'ясували, що саме вибухнуло біля організації. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

Уточнюється, що причиною НП став законопроєкт №2684. Документ дозволяє дітям з 14 років мати доступ до їх медичної інформації та відповідно лікуватися без участі батьків.

У Києві намагалися підірвати офіс організації "слуги народу"

У Києві намагалися підірвати офіс організації "слуги народу"

У Києві намагалися підірвати офіс організації "слуги народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в законопроєкті Булах відзначається, що підлітки зможуть відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та інших залежностей або хвороб. Також 14-річним можуть дозволити змінювати стать.

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