У Києві колишній слідчий "загубив" вилучені 1,2 млн грн: оголошено підозру

Колишнього слідчого Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві звинуватили у втраті вилучених 1,2 млн грн.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора йому оголосили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це написала пресслужба відомства на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"За даними слідства, 2018 року працівник поліції, здійснюючи досудове розслідування в кримінальному провадженні, вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн. Порушуючи вимоги законодавства України, слідчий не забезпечив їхнього належного зберігання, що призвело до втрати", – йдеться в повідомленні.

У Києві колишній слідчий "загубив" вилучені 1,2 млн грн, йому оголошено підозру. Сайт Офісу генерального прокурора

Зазначається, що станом на 26 червня вирішувалось питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві генерального директора директорату наук Міністерства освіти й науки України запідозрили в тому, що він за 300 тисяч гривень пообіцяв посадовцю підприємства перемогу в конкурсі.