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8 жовтня • оновлено в 13:38
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/ Кримінал

У Києві хулігани катували шокером чоловіка: відео знущань 18+

8.9т Читати матеріал російською

У Києві в Пущі-Водиці група молодих людей напала на чоловіка в стані алкогольного сп'яніння з електрошокером, знімаючи знущання на відео.

Кадри, які опублікував один із учасників інциденту, з'явилися на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На відео видно, як хулігани повалили чоловіка на землю і почали катувати.

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У Києві хулігани катували шокером чоловіка

У Києві хулігани катували шокером чоловіка

Скріншот з відео

Киян обурила витівка компанії. "Жорстокість молодих зашкалює, терміново ізолювати суспільство від них", "Кримінальна відповідальність повинна бути з 14 років і саджати на реальні терміни", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві кілька підлітків жорстоко побили бездомного чоловіка і похвалилися відео в соціальних мережах.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
онижедеты.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
на восточный фронт этих б@ндеровцев, в окопы.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
лицо майдана
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