У Києві хлопці вигадали злий жарт зі світлом у будинку: жителі влаштували самосуд

У Дарницькому районі Києва 12 лютого мешканці одного з ЖК спіймали молодого хлопця, який разом із другом влаштував незвичну "розвагу" в будинку та шкодив людям. Ті влаштували над юнаком самосуд, а тоді передали його поліції.

Так, хлопці ходили поверхами будинку, вимикали світло у електричних щитах та дивились, хто з мешканців виходитиме у коридор. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчора ввечері (12 лютого. – Ред.) в ЖК "Східна Брама" жителі спіймали молодика, який з другом ходив поверхами, вимикав світло в щитку і дивився, хто буде виходити з квартири. Друг втік, а його затримали і передали поліції", – йдеться у дописі.

У Києві хлопці вигадали злий жарт зі світлом у будинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві помітили водія таксі, який спершу вживав наркотики, а тоді впустив у салон авто пасажирку та планував вирушити у дорогу. Над ним вчинили самосуд.

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