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У Києві грабіжнику офісу нардепа прострелили обличчя: перші деталі

1.7т Читати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва вночі 9 серпня чоловік обікрав офіс одного з народних депутатів VIII скликання. Приватна охоронна фірма затримала його на місці та прострелила йому обличчя.

Зловмисник проник всередину через вікно, дістав сейф і виніс його на вулицю, де зіткнувся з охороною, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У руках у грабіжника була мисливська рушниця, яку він направив на опонента. Представник охоронної фірми зробив попереджувальний постріл у повітря, але усвідомивши, що грабіжник ось-ось вистрілить, відкрив вогонь першим. Одна гумова куля потрапила в стіну будинку, а друга – в щоку ", – уточнили в ЗМІ.

Грабіжник обікрав офіс нардепа

Грабіжник обікрав офіс нардепа

"Інформатор"

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Затримати підозрюваного в пограбуванні разом з грошима вдалося патрульної поліції. Під час обшуку у нього знайшли патрони, балаклави і вкрадені з офісу гроші.

Охоронець вистрілив в обличчя

Охоронець вистрілив в обличчя

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві в приймальню народного депутата Борислава Берези увірвалися озброєні особи. Їх не пустила охорона, після чого зловмисники втекли з місця події.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Прикольно одна гарна новина на сьогодні!!! Я думав Справді пів морди рознесло а то гумові кулі. Треба було йому дробю вистрілити в горло.
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