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У Києві грабіжник з'їв золотий ланцюжок потерпілої

1.2т Читати матеріал російською

У Києві грабіжник напав на 73-річну жінку посеред вулиці, зірвав із неї золотий ланцюжок, відібрав гаманець й утік.

Очевидці пограбування викликали правоохоронців і своїми силами затримали зловмисника, повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Його зупинили небайдужі громадяни, які стали свідками злочину. Це – 26-річний мешканець Луганської області, раніше судимий за крадіжки", – додав начальник Голосіївського УП Олег Волошин.

Під час обшуку у чоловіка знайшли гаманець потерпілої, а золотий ланцюжок він проковтнув, коли втікав від очевидців. Прикрасу в шлунку грабіжника визначили на рентгені.

Новини
"Б'є по голові, зриває золото!" У Києві з'явився серійний грабіжник
Ланцюжок

Ланцюжок

Поліція Києва

Фігуранту вже оголосили про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві орудує серійний грабіжник, який нападає на літніх жінок у під'їздах, б'є їх і відбирає золоті прикраси. За інформацією волонтерів, які ініціювали розшук злочинця, ним може бути колишній боєць "Беркута".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Макарский Александр
Макарский Александр
Теперь треба чекать колы вещдок выйдет естественным путем. Но, если грабитель окажется героем майдана или участником АТО, потрибно выбачиться и отпустить героя. А тетка новую цепочку купит,чай не обеднеет,сидючи в тылу
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