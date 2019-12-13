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13 грудня • оновлено в 16:10
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У Києві фура влетіла в маршрутку: понад 10 потерпілих

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У Голосіївському районі Києва 13 грудня вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами. Внаслідок ДТП було госпіталізовано 11 осіб.

Аварія трапилася на проспекті Академіка Глушкова. Про це написала пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, зіткнувся з маршруткою. До лікарняних закладів доставили 11 осіб, які отримали тілесні ушкодження внаслідок аварії.

У Києві фура влетіла в маршрутку з людьми

У Києві фура влетіла в маршрутку з людьми

Слідче управління ГУНП у м. Києві зібрані відомості внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

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У Голосіївському районі Києва 13 грудня вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами

У Голосіївському районі Києва 13 грудня вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами

Kyiv Artyl

У ДТП в Києві постраждало 11 осіб

У ДТП в Києві постраждало 11 осіб

Kyiv Artyl

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как там писали про погибших в пожаре на Кузнецове? "Так им и надо"?
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