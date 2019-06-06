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/Кримінал

У Києві евакуювали лікарні, дитячі садки та супермаркети: що відомо

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У Києві 6 червня невідомий повідомив про замінування понад 20 різних об'єктів. Серед них – дитячі садки, кафе і лікарні.

Зокрема, евакуація проводиться з психіатричної лікарні на вул. Кирилівська, 103, дитячої клінічної лікарні №3, наркологічної клініки і лікарні швидкої медичної допомоги, повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту департаменту патрульної поліції. У список потрапили:

  • ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, Artmall

  • дитячі садки "Теремок", "Незабудка", "Ялинка", "Роднічок", "Казкове містечко", "Світанок",

  • медичні установи на вул. Кирилівська, 103, Волинська, 21, Деміївська, 5А, Братиславська, 3, Коновальця 34А

  • "Київська перепічка", "Шаурма у Саміра" млинці та кафе "Ярослава"

  • гіпермаркети "Епіцентр", "Ашан" АТБ, Fozzy і "Мегамаркет"

Ілюстрація

Ілюстрація

Newsone

Нагадаємо, 5 червня через помилкове мінування евакуювали мережу McDonald's і Інститут раку. Хворих евакуювали прямо на візках.

Новина оновлюється

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