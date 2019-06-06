У Києві евакуювали лікарні, дитячі садки та супермаркети: що відомо

У Києві 6 червня невідомий повідомив про замінування понад 20 різних об'єктів. Серед них – дитячі садки, кафе і лікарні.

Зокрема, евакуація проводиться з психіатричної лікарні на вул. Кирилівська, 103, дитячої клінічної лікарні №3, наркологічної клініки і лікарні швидкої медичної допомоги, повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту департаменту патрульної поліції. У список потрапили:

ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, Artmall

дитячі садки "Теремок", "Незабудка", "Ялинка", "Роднічок", "Казкове містечко", "Світанок",

медичні установи на вул. Кирилівська, 103, Волинська, 21, Деміївська, 5А, Братиславська, 3, Коновальця 34А

"Київська перепічка", "Шаурма у Саміра" млинці та кафе "Ярослава"

гіпермаркети "Епіцентр", "Ашан" АТБ, Fozzy і "Мегамаркет"

Ілюстрація Newsone

Нагадаємо, 5 червня через помилкове мінування евакуювали мережу McDonald's і Інститут раку. Хворих евакуювали прямо на візках.

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