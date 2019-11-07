У Києві екстрено закрили три станції метро: що трапилося

У Києві у четвер, 7 листопада, раптово закрили станції метро "Золоті Ворота", "Червоний хутір" (обидві – зелена гілка) та "Академмістечко" (червона гілка).

Надійшло анонімне повідомлення про "мінування", написала пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

На станціях розпочалися перевірки.

У Києві екстрено закрили три станції метро

Новини У Києві на півтора року обмежать вхід на одну з центральних станцій метро

У Києві закрили три станції метро через "замінування" Facebook/Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, останні кілька тижнів перед даною НП схожі випадки почастішали. Так, спершу у п'ятницю, 1 листопада, зачиняли входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", вхід на станцію "Арсенальна" (усі – червона гілка метро), а також пересадкові вузли.

Аналогічна ситуація спостерігалася і 5 листопада, коли раптово закривали станції метро "Майдан Незалежності" (синя гілка) та "Палац спорту" (зелена гілка), а також відповідні пересадкові вузли. У жодному із випадків інформація про "мінування" не підтвердилася.

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