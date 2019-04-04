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/Кримінал

У Києві дружина стріляла в агресивного чоловіка: що трапилося

1.8тЧитати матеріал російською

У Києві жінка вгамувала п'яного чоловіка, вистріливши в нього кілька разів із пневматичної зброї.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, конфлікт стався у четвер вночі, 4 квітня, у приватному будинку на вул. Крутогірній у Солом'янському районі.

В результаті стрілянини 53-чоловік отримав поранення в живіт і руку та був госпіталізований.

Конфлікт трапився у приватному секторі на вул. Крутогірній

Конфлікт трапився у приватному секторі на вул. Крутогірній

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Інші обставини події наразі невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 4 квітня на Теремках у Києві вибухнув автомобіль Chevrolet. В результаті НП травми отримав чоловік: йому відірвало вибухом руку по лікоть.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналстрілянина
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