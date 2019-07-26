У Києві домушник жорстоко поплатився за авантюру

У Києві квартирний злодій отримав важкі травми, коли намагався втекти з місця злочину.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, 32-річний чоловік заліз в одну з квартир на другому поверсі по вул. Волгоградській у Солом'янському районі. Там він шукав цінні речі.

"Але раптово повернулися господарі квартири і чоловік вистрибнув у вікно. В результаті невдалого падіння він отримав переломи тазу і ніг, після чого був доставлений у відділення політравми однієї з лікарень", – повідомив інсайдер.

Ілюстрація Бессарабія інформ

Обставини події з'ясовуються.

Інцидент трапився на вул. Волгоградськый у Солом'янському районі Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві активізувалися квартирні злодії. Вони ламають замки, пластикові вікна, спускаються завдяки спорядженню для альпінізму із дахів, і навіть серед ночі вивозять усе з квартир під виглядом переїзду.

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