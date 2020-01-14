Залишили саму у ванній: у Києві трапилася смертельна трагедія з однорічною дитиною

У вівторок, 14 січня, в Києві в одному з будинків на вулиці Архітектора Вербицького маленька дитина загинула, захлинувшись у ванні.

Хлопчику на момент смерті виповнився рік і 9 місяців. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, мати хлопчика залишила його самого у ванній кімнаті. Коли вона повернулася, малюк вже не подавав ознак життя. На місце терміново прибули лікарі, проте врятувати дитину не вдалося.

У Києві трапилася трагедія з однорічною дитиною zaxid.net

Відзначається, що випадок розслідуватимуть правоохоронні органи. Поки що події не дали правової оцінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Каховці Херсонської області мати впустила однорічну дитину в підвал, у результаті чого дівчинка померла.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!