Головна Новини
14 січня • оновлено в 19:39
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Залишили саму у ванній: у Києві трапилася смертельна трагедія з однорічною дитиною

2.5т
Читати матеріал російською

У вівторок, 14 січня, в Києві в одному з будинків на вулиці Архітектора Вербицького маленька дитина загинула, захлинувшись у ванні.

Хлопчику на момент смерті виповнився рік і 9 місяців. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, мати хлопчика залишила його самого у ванній кімнаті. Коли вона повернулася, малюк вже не подавав ознак життя. На місце терміново прибули лікарі, проте врятувати дитину не вдалося.

Новини
Страшна трагедія в Києві: батьки знайшли мертву дитину

У Києві трапилася трагедія з однорічною дитиною

У Києві трапилася трагедія з однорічною дитиною

zaxid.net

Відзначається, що випадок розслідуватимуть правоохоронні органи. Поки що події не дали правової оцінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Каховці Херсонської області мати впустила однорічну дитину в підвал, у результаті чого дівчинка померла.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги