У Києві чоловік спробував зґвалтувати дитину: зухвалий напад потрапив на відео

У Дарницькому районі Києва у вівторок, 13 серпня, невідомий спробував зґвалтувати неповнолітню.

Момент нападу зафіксувала камера відеоспостереження. Поліція Києва розшукує зловмисника, повідомляє пресслужба правоохоронців (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Молодий чоловік, зображений на фото і відео, обґрунтовано підозрюється в скоєнні сексуального насильства щодо дівчини", – наголошується в повідомленні.

Напад на неповнолітню в Києві kyiv.npu.gov.ua

Прикмети підозрюваного: на вигляд 20-25 років, зріст 170-174 см, худорлявий, має видовжене обличчя, світло-русяве волосся.

"Якщо у вас є будь-яка інформація, яка допоможе встановити особу і місце перебування зображеного чоловіка, просимо повідомити на лінію 102", – підсумували в пресслужбі.

Напад на неповнолітню в Києві kyiv.npu.gov.ua

Фоторобот підозрюваного kyiv.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в одному із сіл Малинського району Житомирської області 33-річний чоловік зґвалтував 13-річну дочку своєї співмешканки.

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