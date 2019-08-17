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У Києві чоловік перерізав горло дружині й намагався накласти на себе руки: фото 18+

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У Києві ввечері в суботу, 17 серпня, чоловік убив колишню дружину, перерізавши їй горло.

Після цього він намагався накласти на себе руки аналогічним способом. Його госпіталізували у вкрай важкому стані, передають "Вартові еспресо" в Facebook.

Уточнюється, що інцидент стався в Солом'янському районі міста. Чоловік, попередньо, накинувся на дружину через ревнощі.

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Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Еспресо

Лікарі "швидкої" прибули на місце події. Жінку, якій було близько 35 років, врятувати не вдалося – вона отримала травми, несумісні з життям.

На місці працює слідча група, обставини злочину з'ясовуються.

Обережно! Кадри 18+!

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Еспресо

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Еспресо

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Еспресо

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Еспресо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 16 серпня, на Русанівці в Києві знайшли розчленований труп жінки.

Як розповів друг убитої, передбачуваним убивцею є їх спільний знайомий.

З'ясувалося, що перед своє загибеллю жінка разом із підозрюваним прийшла до нього додому. Після спільного розпивання спиртних напоїв між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніж і вдарив жінку в голову. Щоб позбутися від слідів злочину, він у квартирі розчленував тіло, а потім у пакетах виніс в канал.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство самогубство фотографии видео
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