У Києві чоловік на побаченні показав тіло з пакетом на голові: всі деталі

У Києві жінка через сайт познайомилася з чоловіком, який привів її у квартиру на вулиці Зодчих, 68, а потім почав погрожувати і показав тіло в коморі.

Вона звернулася в поліцію вночі 6 грудня, запевнивши, що бачила труп жінки. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коли прибули правоохоронці, інформація підтвердилася. В одній з квартир на 14-му поверсі в коморі перебувало тіло з пакетом на голові, а шия була замотана шарфом. Воно було заховане серед речей. З'ясувалося, що це 82-річна власниця помешкання.

У Києві чоловік на побаченні показав труп із пакетом на голові Інформатор

Заявниця розповіла, що після знайомства через інтернет чоловік привів її до квартири. Там він почав погрожувати і показав труп. Жінці вдалося втекти і дістатися додому.

Як написало видання з посиланням на своє джерело, пізніше поліцейські затримали 24-річного підозрюваного. Чоловік був спійманий на вулиці Якуба Колоса, 17. Спочатку він заперечував свою причетність до злочину, але потім – зізнався.

З'ясувалося, що підозрюваний періодично заходив до жінки похилого віку і приносив їй продукти. За словами затриманого, одного разу між ним і загиблою відбулася сварка, в ході якої чоловік штовхнув жінку. Вона впала і втратила свідомість. Після цього чоловік замотав потерпілій шию шарфом і сховав жінку у шафі.

Водночас, за попередньою інформацією, жертва загинула саме від удушення. Інформація про те, навіщо підозрюваний привів нову знайому в цю квартиру, буде встановлена.

У Києві жінка через сайт познайомилася з чоловіком, який привів її до квартири на вулиці Зодчих, 68 Інформатор

У квартирі чоловік почав погрожувати жінці і показав їй труп Інформатор

Це було тіло господині квартири Інформатор

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