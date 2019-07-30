У Києві чоловік із собакою влаштував стрілянину на вулиці: поранено дівчину

У Дніпровському районі Києва 29 липня чоловік відкрив вогонь посеред вулиці та поранив дівчину в ногу.
Точна причина конфлікту невідома, але очевидці заявили, що чоловік під час прогулянки з домашнім улюбленцем і дружиною посварився із компанією, яка відпочивала біля ринку "Березняки", пише "Інформатор".
Хлопець почав сперечатися з перехожим в грубій формі, після чого чоловік дістав зброю і вистрілив, потрапивши в ногу дівчині з компанії.
"Гумова куля увійшла в передню частину стегна. Дівчину госпіталізували з місця події", – уточнили в ЗМІ.
Місце НП
інформатор
Життю потерпілої нічого не загрожує. Чоловік, якй стріляв, зник з місця події разом зі своєю супутницею.
Як писав OBOZREVATEL, 7 липня чоловік після конфлікту зі своїми знайомими почав стріляти по ним. Надзвичайна подія трапилася у Солом'янському районі Києва.
Очевидці розповіли, що в одній з квартир проходило застілля, яке переросло в конфлікт. Для з'ясування відносин у двір вийшли три дівчини, три хлопця і чоловік. У якийсь момент троє хлопців вирішили висунути чоловікові свої претензії. Це йому не сподобалося, він дістав пістолет і почав безладно стріляти, переважно в повітря.
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