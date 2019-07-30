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У Києві чоловік із собакою влаштував стрілянину на вулиці: поранено дівчину

1.4т Читати матеріал російською

У Дніпровському районі Києва 29 липня чоловік відкрив вогонь посеред вулиці та поранив дівчину в ногу.

Точна причина конфлікту невідома, але очевидці заявили, що чоловік під час прогулянки з домашнім улюбленцем і дружиною посварився із компанією, яка відпочивала біля ринку "Березняки", пише "Інформатор".

Хлопець почав сперечатися з перехожим в грубій формі, після чого чоловік дістав зброю і вистрілив, потрапивши в ногу дівчині з компанії.

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"Гумова куля увійшла в передню частину стегна. Дівчину госпіталізували з місця події", – уточнили в ЗМІ.

Місце НП

Місце НП

інформатор

Життю потерпілої нічого не загрожує. Чоловік, якй стріляв, зник з місця події разом зі своєю супутницею.

Як писав OBOZREVATEL, 7 липня чоловік після конфлікту зі своїми знайомими почав стріляти по ним. Надзвичайна подія трапилася у Солом'янському районі Києва.

Очевидці розповіли, що в одній з квартир проходило застілля, яке переросло в конфлікт. Для з'ясування відносин у двір вийшли три дівчини, три хлопця і чоловік. У якийсь момент троє хлопців вирішили висунути чоловікові свої претензії. Це йому не сподобалося, він дістав пістолет і почав безладно стріляти, переважно в повітря.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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