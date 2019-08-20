У Києві біля станції метро трапилася стрілянина: троє постраждалих

У Києві біля метро "Голосіївська" 20 серпня відбулася стрілянина, в результаті якої постраждали три особи.

Вони були госпіталізовані з пораненнями від травматичної та холодної зброї, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

"Між двома групами трапився конфлікт, під час якого застосували травматичну зброю. Після цього правопорушники розбіглися", – повідомили в поліції.

У одного з постраждалих ножове поранення ноги, ще у двох – рани від вогнепальної зброї. На місці НП знайшли гільзи і кинутий автомобіль Volkswagen, який вилучили та долучили до справи.

Місце НП на мапі Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у липні в Києві чоловік після конфлікту зі своїми знайомими почав стріляти по ним.

Очевидці розповіли, що в одній з квартир проходило застілля, яке переросло в конфлікт. Для з'ясування відносин у двір вийшли три дівчини, три хлопця і чоловік. У якийсь момент троє хлопців вирішили висунути чоловікові свої претензії. Це йому не сподобалося, він дістав пістолет і почав безладно стріляти, переважно в повітря.

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