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20 листопада • оновлено в 11:49
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У Києві біля Ради трапилася потрійна ДТП із постраждалими. Відео

1.4т
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У Києві поруч із Верховною Радою України, на вулиці Грушевського, 20 листопада трапилася масштабна ДТП із постраждалими.

У аварії взяли участь три авто. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, народні депутати не постраждали.

У Києві біля Ради трапилася потрійна ДТП із постраждалими

У Києві біля Ради трапилася потрійна ДТП із постраждалими

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві трапилася смертельна ДТП з мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4. Внаслідок аварії загинуло дві особи.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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