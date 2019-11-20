У Києві біля Ради трапилася потрійна ДТП із постраждалими. Відео

У Києві поруч із Верховною Радою України, на вулиці Грушевського, 20 листопада трапилася масштабна ДТП із постраждалими.

У аварії взяли участь три авто. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, народні депутати не постраждали.

У Києві біля Ради трапилася потрійна ДТП із постраждалими

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві трапилася смертельна ДТП з мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4. Внаслідок аварії загинуло дві особи.

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