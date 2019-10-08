У вівторок, 8 жовтня, в Дарницькому районі Києва на березі озера чоловік виявив труп жінки.

Тіло знайшли біля станції метро "Осокорки", між проспектом Бажана і вулицею Іжевської. Виклик на лінію "102" надійшов близько 9:40, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповів чоловік, жінка жила на березі озера, адже була бездомною, а він періодично приносив їй їжу. Напередодні, ввечері, чоловік бачився з нею і сказав, що прийде вранці.

У Києві біля озера знайшли труп жінки Інформатор

Коли він прийшов у призначений час, то побачив жінку без ознак життя. Він зазначив, що та зловживала алкоголем і часто пила настоянку "Глоду".

Правоохоронці розповіли, що явних слідів насильницької смерті не було. На вигляд померлій близько 45 років, документів при ній не знайшли. Причини загибелі з'ясують пізніше.

У вівторок, 8 жовтня, в Дарницькому районі Києва на березі озера чоловік виявив труп жінки Інформатор

Тіло знайшли біля станції метро Осокорки, між проспектом Бажана і вулицею Іжевської Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві у понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки. А у вівторок, 8 жовтня, в Києві на вулиці Велика Васильківська, 63а знайшли тіло чоловіка. На його шиї була мотузка з петлею.

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