У Києві біля медуніверситету знайшли труп: перше відео 18+

Біля Київського медичного університету (місто Київ) виявили тіло мертвої людини.

На місце прибули правоохоронці. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Труп на території (біля) Київського медичного університету. На місці поліція. Подробиці встановлюємо", – йдеться у дописі.

У Києві біля медуніверситету знайшли труп Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки. А пізніше в Дарницькому районі столиці в каналізації знайшли тіло чоловіка.

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