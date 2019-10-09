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9 жовтня • оновлено в 18:33
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У Києві біля медуніверситету знайшли труп: перше відео 18+

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Біля Київського медичного університету (місто Київ) виявили тіло мертвої людини.

На місце прибули правоохоронці. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Труп на території (біля) Київського медичного університету. На місці поліція. Подробиці встановлюємо", – йдеться у дописі.

У Києві біля медуніверситету знайшли труп

У Києві біля медуніверситету знайшли труп

Скріншот

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У Києві біля озера знайшли труп жінки: спливли моторошні подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки. А пізніше в Дарницькому районі столиці в каналізації знайшли тіло чоловіка.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Livesey David
Livesey David
Каждый день жмуров находят, то тут, то там, нaмaйдaнили деbилы.
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