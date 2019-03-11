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/Кримінал

У Києві авто збило матір із дитиною: перші деталі аварії

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У Києві легкове авто Citroen збило на дорозі мати з дитиною, після чого врізалося в "Жигулі". Аварія трапилася 11 березня на вул. Привокзальній (Дарницький район).

За словами очевидців, жінка з маленькою дівчинкою вийшли з трамвая і переходили дорогу поруч із переходом, але не по ньому. В цей час водій Citroen не встиг зупинитися і влетів у пішоходів, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Жінка з дівчинкою від удару впали, мама прикрила дитину своїм тілом. Власник авто, намагаючись не переїхати людей, зіткнувся з "Жигулями", — пояснили у ЗМІ.

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Аварія у Києві з пішоходами

Аварія у Києві з пішоходами

"Інформатор"

Після цього Citroen вилетів на трамвайні колії і перекрив там рух. Свідки також стверджують, що водій не намагався утекти, а надавав потерпілим пішоходам першу допомогу.

Аварія у Києві з пішоходами

Аварія у Києві з пішоходами

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, 13 лютого у Мирнограді Донецької області трапилася смертельна аварія за участі маршрутки. Її водій збив 57-річного пішохода.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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