У Києві авто збило дитину на переході: водій втік. Відео моменту ДТП

У Києві на пішохідному переході авто наїхало на 11-річну дитину, після чого водій покинув місце ДТП.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Патрульної поліції України, поділившись записом моменту аварії з камери відеоспостереження (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Це відео – ще один доказ того, як важливо всім учасникам дорожнього руху бути максимально уважними на дорозі. Навіть секунда, на яку ти відволікаєшся, може коштувати здоров'я і навіть життя", – підкреслили в поліції.

ДТП сталася за участю автомобіля Renault. Водій повертав ліворуч і не надав перевагу в русі пішоходам на "зебрі". Хлопчик, який перетинав дорогу на самокаті, залишився живий, але отримав тілесні ушкодження.

ДТП в Києві на переході. Скрін відео

Як розповіла пресслужба, інспектори встановили номерні знаки авто через камери відеоспостереження, як і маршрут водія-втікача.

Згодом патрульні зупинили цей автомобіль за орієнтуванням, а самого водія затримали.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у трьох постраждалих у ДТП із маршруткою, яка перекинулася на трасі між Ужгородом та Мукачевом у Закарпатській області, виявили коронавірусну інфекцію.