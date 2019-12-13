Головна Новини
13 грудня • оновлено в 14:34
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві авто після страшного зіткнення вилетіло на зустрічку: відео

1.3т
Читати матеріал російською

У Києві, на Броварському проспекті, 13 грудня трапилася моторошна ДТП, в результаті якої одне авто пробило відбійник і перелетіло на зустрічку.

За словами свідків, є постраждалі. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водій Mazda так сильно в’їхав у KIA, що остання машина пробила відбійник і перелетіла на зустрічну смугу.

У Києві авто після страшного зіткнення вилетіло на зустрічку

У Києві авто після страшного зіткнення вилетіло на зустрічку

Скріншот з відео

Новини
Перелетіло через паркан та спалахнуло: у Києві п'яний водій влаштував ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Яготин Київської області 12 грудня через туман трапилася смертельна ДТП. За словам очевидців, загинув пішохід.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги