У Києві, на Броварському проспекті, 13 грудня трапилася моторошна ДТП, в результаті якої одне авто пробило відбійник і перелетіло на зустрічку.
За словами свідків, є постраждалі. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Водій Mazda так сильно в’їхав у KIA, що остання машина пробила відбійник і перелетіла на зустрічну смугу.
У Києві авто після страшного зіткнення вилетіло на зустрічку
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Яготин Київської області 12 грудня через туман трапилася смертельна ДТП. За словам очевидців, загинув пішохід.
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