У Києві авто дипломатів потрапило в ДТП: фотофакт

У центрі Києва 14 червня автомобіль посольства Фінляндії потрапив в аварію на площі Льва Толстого.

За даними видання "Факти", автобус з іноземними туристами намагався повернути на Пушкінську, щоб висадити пасажирів у готеля. Транспорт не встиг завершити маневр, так як його "притер" Mercedes-Benz дипломатів.

В аварії ніхто не постраждав. Відзначається, що у автобуса відірвало "клик" від заднього бампера. Машина диппредставництва також отримала невеликі пошкодження.

ДТП з дипломатами в Києві Олександр Лещенко / "Факти"

"Обидва водія вирішили чекати на патрульну поліцію. Так що іноземним туристам довелося розвантажуватися з автобуса і з валізами пішки добиратися до готелю. Постраждали й кияни: величезний автобус та іномарка практично зупинили рух в сторону вулиці Льва Толстого, в районі площі утворився величезний затор", - сказано в повідомленні.

Пробка через ДТП з дипломатами в Києві "Факти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві вибухнула машина, в результаті чого постраждали чотири дитини.