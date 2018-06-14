У Києві авто дипломатів потрапило в ДТП: фотофакт

У центрі Києва 14 червня автомобіль посольства Фінляндії потрапив в аварію на площі Льва Толстого.
За даними видання "Факти", автобус з іноземними туристами намагався повернути на Пушкінську, щоб висадити пасажирів у готеля. Транспорт не встиг завершити маневр, так як його "притер" Mercedes-Benz дипломатів.
В аварії ніхто не постраждав. Відзначається, що у автобуса відірвало "клик" від заднього бампера. Машина диппредставництва також отримала невеликі пошкодження.
ДТП з дипломатами в Києві
Олександр Лещенко / "Факти"
"Обидва водія вирішили чекати на патрульну поліцію. Так що іноземним туристам довелося розвантажуватися з автобуса і з валізами пішки добиратися до готелю. Постраждали й кияни: величезний автобус та іномарка практично зупинили рух в сторону вулиці Льва Толстого, в районі площі утворився величезний затор", - сказано в повідомленні.
Пробка через ДТП з дипломатами в Києві
"Факти"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві вибухнула машина, в результаті чого постраждали чотири дитини.
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