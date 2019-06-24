У Києві 7-річний хлопчик розбився, випавши з вікна. Фото 18+

У понеділок, 24 червня, в Києві трагічно загинув маленький хлопчик.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, трагедія сталася в мікрорайоні Борщагівка на вулиці Симиренка.

"Приблизно об 11:00 на спецлінію 102 у поліцію надійшло повідомлення про те, що під час падіння з балкона на другому поверсі отримав смертельні травми хлопчик 2012 року народження. За вказаною адресою негайно виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група і співробітники ювенальної превенції", – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що хлопчик перебував удома разом із матір'ю, і коли вона відволіклася, він сперся на москітну сітку на балконному вікні й випав. У результаті отриманих травм дитина померла на місці.

Портал "ДТП. Київ" додав, що хлопчик впав на бетонні плити біля запасного виходу житлового будинку.

Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У Києві загинула дитина

У Києві загинула дитина

У Києві загинула дитина

У Києві загинула дитина

У Києві загинула дитина

У Києві загинула дитина

У Києві загинула дитина

У Києві загинула дитина

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району дворічна дитина розбилася, випавши з вікна восьмого поверху.

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