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17 листопада • оновлено в 00:08
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У Києві в гуртожитку зірвалася граната: двоє загиблих. Фото 18+

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На Троєщині в Києві ввечері в суботу, 16 листопада, в гуртожитку на вулиці Карла Маркса, 23 стався вибух гранати.

У результаті загинули двоє осіб – один миттєво, а другий вже після прибуття медиків, передає dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Зупинилося серце, не встигли навіть спустити вниз", – сказано в повідомленні про другу жертву.

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Фото з місця НП

Фото з місця НП

instagram.com/dtpkievua

Поліція підтвердила інцидент, уточнивши, що повідомлення про нього копи отримали о 21:00.

За даними журналістів, граната в момент вибуху була на підлозі. "Видно, кинули і хотіли втекти, перший встиг тільки повернутися, другий відскочив на три метри і прожив ще 25 хвилин", – відзначили в dtp.kiev.ua.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

espreso.tv

За словами свідка, вона вийшла покурити і почула "хлопок". Коли жінка заглянула в кімнату, звідки почула різкий звук, то побачила, що двоє чоловіків лежать на підлозі, передає espreso.tv.

На місці працює поліція, кілька бригад "швидких" і рятувальники.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

espreso.tv

Фото з місця НП

Фото з місця НП

espreso.tv

Фото з місця НП

Фото з місця НП

espreso.tv

Фото з місця НП

Фото з місця НП

espreso.tv

Фото з місця НП

Фото з місця НП

espreso.tv

Як писав OBOZREVATEL, на Брест-Литовському шосе в Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Mersedes, який належить бізнесменові Ігорю Сало, що призвело до загибелі однієї людини.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Вибухи в Києві Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
смерть вибух фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Anigedetiv Opanasa
Anigedetiv Opanasa
традиционная граната.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Что про это писать, так вся Украина теперь живет. Это как палец кто порезал.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
кастрюлеголовые забавы!
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Он Алекс
Он Алекс
Kuksov Micha, В российском городе Благовещенск 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства из охотничьего ружья по другим студентам, в результате погиб один человек. После этого молодой человек совершил самоубийство
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