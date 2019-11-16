У Києві в гуртожитку зірвалася граната: двоє загиблих. Фото 18+

На Троєщині в Києві ввечері в суботу, 16 листопада, в гуртожитку на вулиці Карла Маркса, 23 стався вибух гранати.
У результаті загинули двоє осіб – один миттєво, а другий вже після прибуття медиків, передає dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Зупинилося серце, не встигли навіть спустити вниз", – сказано в повідомленні про другу жертву.
Фото з місця НП
instagram.com/dtpkievua
Поліція підтвердила інцидент, уточнивши, що повідомлення про нього копи отримали о 21:00.
За даними журналістів, граната в момент вибуху була на підлозі. "Видно, кинули і хотіли втекти, перший встиг тільки повернутися, другий відскочив на три метри і прожив ще 25 хвилин", – відзначили в dtp.kiev.ua.
Фото з місця НП
espreso.tv
За словами свідка, вона вийшла покурити і почула "хлопок". Коли жінка заглянула в кімнату, звідки почула різкий звук, то побачила, що двоє чоловіків лежать на підлозі, передає espreso.tv.
На місці працює поліція, кілька бригад "швидких" і рятувальники.
Фото з місця НП
espreso.tv
Фото з місця НП
espreso.tv
Фото з місця НП
espreso.tv
Фото з місця НП
espreso.tv
Фото з місця НП
espreso.tv
Як писав OBOZREVATEL, на Брест-Литовському шосе в Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Mersedes, який належить бізнесменові Ігорю Сало, що призвело до загибелі однієї людини.
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