У Чорнобильській зоні відчуження 6 квітня рятувальники продовжували гасити масштабну лісову пожежу, яка спалахнула ще 4 квітня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України на своєму сайті, зазначивши, що радіаційний фон у Києві та Київській області перебував у межах норми та не перевищував природних фонових значень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Один із осередків пожежі розташований між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва, де полум'я охопило приблизно 20 га. До гасіння було залучено понад 100 осіб, а також чимало техніки, зокрема два літаки та вертоліт. З початку робіт авіація ДСНС здійснила 42 скидання води (174 тонни).

У Чорнобильській зоні рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу

Ще один осередок розташований поблизу с. Рагівка Котовського лісництва, де вогонь розгорівся на площі майже 5 га. У неділю ввечері, 5 квітня, пожежу було локалізовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

Ситуація із пожежею, яка спалахнула в Чорнобильській зоні відчуження, 5 квітня ускладнилася. Вогонь охопив вже 100 га, а в центрі пожежі радіація була вищою за норму.

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