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6 квітня • оновлено в 11:32
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У Чорнобильській зоні рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу. Відео

1.2т
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У Чорнобильській зоні відчуження 6 квітня рятувальники продовжували гасити масштабну лісову пожежу, яка спалахнула ще 4 квітня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України на своєму сайті, зазначивши, що радіаційний фон у Києві та Київській області перебував у межах норми та не перевищував природних фонових значень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Один із осередків пожежі розташований між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва, де полум'я охопило приблизно 20 га. До гасіння було залучено понад 100 осіб, а також чимало техніки, зокрема два літаки та вертоліт. З початку робіт авіація ДСНС здійснила 42 скидання води (174 тонни).

У Чорнобильській зоні рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу

У Чорнобильській зоні рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу

Ще один осередок розташований поблизу с. Рагівка Котовського лісництва, де вогонь розгорівся на площі майже 5 га. У неділю ввечері, 5 квітня, пожежу було локалізовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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