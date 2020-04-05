У Чорнобильській зоні пожежа спалахнула з новою силою: вогонь охопив 100 га, радіація вище норми

Ситуація із пожежею, яка спалахнула у Чорнобильській зоні відчуження, поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва, 5 квітня ускладнилась. Вогонь охопив вже 100 га, а в центрі пожежі радіація була вищою за норму.

Про це написав в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, рятувальники продовжили боротися з пожежею (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ситуація складна. Вогонь поширився на 20 гектарів Чорнобильської зони, але загалом палає більше 100 гектарів", – написав Фірсов.

У Чорнобильській зоні пожежа спалахнула з новою силою

"Є погані новини – у центрі пожежі радіація вище норми. Як бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі", – підкреслив він.

Фірсов відзначив, що останнім часом дуже часто складаються ситуації, коли хтось підпалює траву, а потім вогонь перекидається і на дерева.

Водночас пресслужба ДСНС України на своєму сайті написала, що о 7:00 5 квітня відкритого вогню не було, тліли окремі осередки, радіаційний фон був у межах норми. Але пізніше ситуація змінилась.

"О 8:40 літак АН-32 (32) ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення для гасіння пожежі. О 9:53 до Зони відчуження вилетів ще один літак АН-32 (31)", – відзначила пресслужба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

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