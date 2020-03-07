Головна Новини
8 березня • оновлено в 00:44
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Борисполі "легковик" влетів у фуру: троє осіб загинули. Фото ДТП 18+

814
Читати матеріал російською

У суботу, 7 березня, в Борисполі Київської області на Окружній дорозі сталася ДТП, у якій загинули троє осіб і ще одна людина постраждала.

Як передає dtp.kiev.ua у Facebook, легковий автомобіль Peugeot на зустрічній смузі врізався в фуру Renault Magnum (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Водій і двоє пасажирів Peugeot померли миттєво. Водій фури постраждав", – сказано в повідомленні.

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

dtp.kiev.ua

"Інформатор" повідомив, що фура рухалася по Бориспільській окружній із боку Харкова, а Peugeot виїжджав на перехрестя з другорядної дороги. Від удару вантажівка і "легковик" вилетіли в поле.

У салоні автомобіля були двоє чоловіків, один із яких знаходився за кермом, і жінка. Усі вони загинули.

Обережно, є фото 18+!

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі

ДТП на окружній в Борисполі

dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Польщі мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на українських номерах із чотирма пасажирами зіткнувся з польським автобусом, який стояв на зупинці. У ДТП загинув українець.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Бориспіль
Теги
смерть видео фотографии ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги