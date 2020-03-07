У Борисполі "легковик" влетів у фуру: троє осіб загинули. Фото ДТП 18+

У суботу, 7 березня, в Борисполі Київської області на Окружній дорозі сталася ДТП, у якій загинули троє осіб і ще одна людина постраждала.

Як передає dtp.kiev.ua у Facebook, легковий автомобіль Peugeot на зустрічній смузі врізався в фуру Renault Magnum (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Водій і двоє пасажирів Peugeot померли миттєво. Водій фури постраждав", – сказано в повідомленні.

ДТП на окружній в Борисполі Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі dtp.kiev.ua

"Інформатор" повідомив, що фура рухалася по Бориспільській окружній із боку Харкова, а Peugeot виїжджав на перехрестя з другорядної дороги. Від удару вантажівка і "легковик" вилетіли в поле.

У салоні автомобіля були двоє чоловіків, один із яких знаходився за кермом, і жінка. Усі вони загинули.

Обережно, є фото 18+!

ДТП на окружній в Борисполі Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі Інформатор

ДТП на окружній в Борисполі dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі dtp.kiev.ua

ДТП на окружній в Борисполі dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Польщі мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на українських номерах із чотирма пасажирами зіткнувся з польським автобусом, який стояв на зупинці. У ДТП загинув українець.

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