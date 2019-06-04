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/Кримінал

Цілився в людей із пістолета: спливли подробиці скандалу із "силовиком" у Києві

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Чоловік із дружиною, в яких невідомий у Києві цілився з пістолета через конфлікт із собакою, написали заяву в поліцію. На їхню думку, зловмисник – працівник силових структур.

Подробиці OBOZREVATEL розповіла учасниця події Неля Лисенко. У той момент жінка була поряд із чоловіком, на якого невідомий направив зброю.

Після події подружжя викликало поліцейських. "Коли прибули патрульні й запропонували чоловікові віддати їм пістолет, той сказав, що сам його розрядить. Він витягнув обойму, а кулю в патроннику вистрілив. І це на очах у поліцейських! А якби куля зрикошетила?" – дивується Неля.

Конфлікт стався, коли Неля Лисенко з чоловіком вигулювали собаку

Конфлікт стався, коли Неля Лисенко з чоловіком вигулювали собаку

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Вона додала: у неї з чоловіком склалося враження, що озброєний чоловік може бути колишнім або діючим працівником силових структур.

"Я звернула увагу, що він спілкувався з патрульними так, ніби вони знають один одного не один рік. У відділі поліції на вул. Шутова до поліцейських звертався за статутом. І те, що нам із журналістами у відділі поліції відмовили в коментарі, викликало у мене підозру, що чоловік має відношення до правоохоронних органів", – розповіла Неля Лисенко.

Неля Лисенко

Неля Лисенко

Жінка написала заяву в поліцію

Жінка написала заяву в поліцію

Цілився в людей із пістолета: спливли подробиці скандалу із "силовиком" у Києві

Пізніше Лисенко передала нашим журналістам фото дозволу на спецзасіб – пістолет "Вій", який, за її словами, належить чоловікові, котрий цілив у її чоловіка. Вона уточнила, що термін дії цього дозволу - сплинув.

Дозвіл на зброю

Дозвіл на зброю

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області поліцейські вистрілили в 5-річну дитину. Незважаючи на зусилля медиків, хлопчик помер у лікарні. Підозрювані поліцейські були затримані.

Згодом начальник ГУ Нацполіції у Київській області Дмитро Ценов написав рапорт про звільнення із займаної посади.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція України
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Dell Alex
Dell Alex
Я что-то не понял - эти два придурка выгуливают бойцовую собаку без намордника?
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