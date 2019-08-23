Це фейк! З'явилися офіційні дані про збитого тещею Притули хлопчика

Потерпілий у ДТП, яку влаштувала в Києві теща шоумена Сергія Притули і політика Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник, 9-річний хлопчик живий і перебуває в столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Інформація про смерть дитини, яку вже встигли поширити деякі ЗМІ, виявилася фейком. Про це повідомила в Facebook пресофіцер поліції Києва Оксана Блищик.

"Не поширюйте фейкової інформації про смерть хлопчика, який вчора постраждав у ДТП! Дитина в лікарні, стан важкий! Будьте людьми! Водійку, яка збила маму з сином, затримали", – написала вона.

Хлопчик, якого збила теща Притули, живий

Як підтвердили OBOZREVATEL у "Охматдиті, хлопчик перебуває у відділенні хірургії.

Відзначимо, Сопельник вже обрали запобіжний захід. Шевченківський районний суд Києва призначив їй домашній арешт із забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00 строком до 22 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Страшна ДТП трапилася в Дарницькому районі Києва 22 серпня. Жінка розчавила матір із дитиною, здаючи назад.

Також спливли скандальні подробиці про бізнес Сопельник і її родинні зв'язки з одіозним екснардепом Віталієм Хомутинніком.

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