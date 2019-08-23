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Це фейк! З'явилися офіційні дані про збитого тещею Притули хлопчика

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Потерпілий у ДТП, яку влаштувала в Києві теща шоумена Сергія Притули і політика Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник, 9-річний хлопчик живий і перебуває в столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Інформація про смерть дитини, яку вже встигли поширити деякі ЗМІ, виявилася фейком. Про це повідомила в Facebook пресофіцер поліції Києва Оксана Блищик.

"Не поширюйте фейкової інформації про смерть хлопчика, який вчора постраждав у ДТП! Дитина в лікарні, стан важкий! Будьте людьми! Водійку, яка збила маму з сином, затримали", – написала вона.

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Хлопчик, якого збила теща Притули, живий

Хлопчик, якого збила теща Притули, живий

Як підтвердили OBOZREVATEL у "Охматдиті, хлопчик перебуває у відділенні хірургії.

Відзначимо, Сопельник вже обрали запобіжний захід. Шевченківський районний суд Києва призначив їй домашній арешт із забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00 строком до 22 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Сергій Притула Віталій Хомутинник
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Пресс офицер уже тянет мазу за известную тещу.Смертного еще сама бы пугала.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эту мразь задержали! Да ее пристрелить надо при попытке к бегству! Тварь одичалая из бамбаса! Эти мрази донецкие прирожденные убийцы и мародеры!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, как думаешь может их бомбами закидать? ядерными! и крымчан заодно! как считаешь?
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