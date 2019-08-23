Це фейк! З'явилися офіційні дані про збитого тещею Притули хлопчика

Потерпілий у ДТП, яку влаштувала в Києві теща шоумена Сергія Притули і політика Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник, 9-річний хлопчик живий і перебуває в столичній дитячій лікарні "Охматдит".
Інформація про смерть дитини, яку вже встигли поширити деякі ЗМІ, виявилася фейком. Про це повідомила в Facebook пресофіцер поліції Києва Оксана Блищик.
"Не поширюйте фейкової інформації про смерть хлопчика, який вчора постраждав у ДТП! Дитина в лікарні, стан важкий! Будьте людьми! Водійку, яка збила маму з сином, затримали", – написала вона.
Хлопчик, якого збила теща Притули, живий
Як підтвердили OBOZREVATEL у "Охматдиті, хлопчик перебуває у відділенні хірургії.
Відзначимо, Сопельник вже обрали запобіжний захід. Шевченківський районний суд Києва призначив їй домашній арешт із забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00 строком до 22 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Страшна ДТП трапилася в Дарницькому районі Києва 22 серпня. Жінка розчавила матір із дитиною, здаючи назад.
Також спливли скандальні подробиці про бізнес Сопельник і її родинні зв'язки з одіозним екснардепом Віталієм Хомутинніком.
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