Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Трусило від судоми": у Києві працівник держохорони потрапив у ДТП

647 Читати матеріал російською

У центрі Києва 1 серпня врізався у дерево автомобіль Renault, в салоні якого перебував працівник Управління державної охорони. Чоловік помер через кілька хвилин після ДТП.

За словами очевидців, водієві за кермом стало погано і він втратив керування, пише "Інформатор".

"Автомобіль залишався заведений, а чоловіка за кермом трусило від судом. Патрульні вибили вікно у Renault, відкрили і заглушили двигун. Незабаром приїхали медики і спробували відкачати чоловіка, але марно: він помер на передньому сидінні", – уточнили у ЗМІ.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

"Інформатор"

Новини
Водія вирізали: у Новомосковську трапилося жахливе ДТП. Фото
ДТП у Києві

ДТП у Києві

"Інформатор"

Аварія трапилася на вулиці Тарасівській у напрямку руху до вул. Саксаганського. Поліція, що прибула на місце, підтвердила, що загиблий працював в УДО. В останній момент перед ДТП йому вдалося уникнути наїзду на пішоходів і зіткнення з іншою машиною. Попередньою причиною смерті названо серцевий напад.

Як писав OBOZREVATEL, 26 липня у Харкові автомобіль патрульної поліції збив жінку з дитиною, в результаті чого вони були госпіталізовані.

За попередніми даними, у жінки діагностували лише садна колін, у хлопчика пошкодження м'яких тканин.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel