"Трусило від судоми": у Києві працівник держохорони потрапив у ДТП

У центрі Києва 1 серпня врізався у дерево автомобіль Renault, в салоні якого перебував працівник Управління державної охорони. Чоловік помер через кілька хвилин після ДТП.

За словами очевидців, водієві за кермом стало погано і він втратив керування, пише "Інформатор".

"Автомобіль залишався заведений, а чоловіка за кермом трусило від судом. Патрульні вибили вікно у Renault, відкрили і заглушили двигун. Незабаром приїхали медики і спробували відкачати чоловіка, але марно: він помер на передньому сидінні", – уточнили у ЗМІ.

ДТП у Києві "Інформатор"

ДТП у Києві "Інформатор"

Аварія трапилася на вулиці Тарасівській у напрямку руху до вул. Саксаганського. Поліція, що прибула на місце, підтвердила, що загиблий працював в УДО. В останній момент перед ДТП йому вдалося уникнути наїзду на пішоходів і зіткнення з іншою машиною. Попередньою причиною смерті названо серцевий напад.

Як писав OBOZREVATEL, 26 липня у Харкові автомобіль патрульної поліції збив жінку з дитиною, в результаті чого вони були госпіталізовані.

За попередніми даними, у жінки діагностували лише садна колін, у хлопчика пошкодження м'яких тканин.

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