Три "точки" та 75 повій: у Києві колишній коп організував масштабну мережу борделів

У Києві викрили цілу мережу борделів, замаскованих під масажні салони. Організатором бізнесу виявився колишній правоохоронець, якого ще у 2015 році звільнили. Проте це не завадило чоловіку всі ці роки називати себе поліцейським.

Таким чином він створював ілюзію впливу та захисту бізнесу. Правоохоронці, довідавшись про діяльність місць розпусти, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією) Кримінального кодексу України, написала пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Організатором кількох борделів у Києві виявився експравоохоронець, який у 2015 році не пройшов атестацію і був звільнений з органів внутрішніх справ. Незважаючи на це, чоловік все ще представлявся працівником управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, і запевняв спільників, що їхня діяльність проводиться під "захистом" правоохоронців.

У Києві колишній коп організував масштабну мережу борделів Поліція Києва

Так, поліцейські викрили діяльність злочинної групи, яка організувала та забезпечувала роботу трьох місць розпусти. Борделі були замасковані під масажні салони і рекламували діяльність через інтернет. До складу групи входило 11 осіб: організатор, четверо співорганізаторів та шестеро диспетчерів, які приймали дзвінки клієнтів.

Інтимні послуги надавали 75 жінок, які працювали позмінно. За годину роботи повії клієнти платили від 700 до 3000 гривень. Половину суми жінки віддавали адміністраторам.

Також було проведено 14 обшуків: у борделях та за місцем проживання підозрюваних. Правоохоронці вилучили речові докази – гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, комп'ютерну техніку, а також пістолет, автомат, гранату, патрони та ножі.

Сімох фігурантів, зокрема організатора та співорганізаторів, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішуватиметься питання щодо оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці продовжили працювати над встановленням інших учасників злочинної групи. Фігурантам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі. Інформацію щодо можливих корупційних зв'язків організатора борделів із працівниками правоохоронних органів передадуть до ДБР.

У Києві викрили цілу мережу борделів, замаскованих під масажні салони Поліція Києва

Організатором інтимного бізнесу виявився колишній правоохоронець, якого ще у 2015 році звільнили Поліція Києва

У Києві викрили цілу мережу борделів, замаскованих під масажні салони Поліція Києва

Організатором інтимного бізнесу виявився колишній правоохоронець, якого ще у 2015 році звільнили Поліція Києва

У Києві викрили цілу мережу борделів, замаскованих під масажні салони Поліція Києва

Організатором інтимного бізнесу виявився колишній правоохоронець, якого ще у 2015 році звільнили Поліція Києва

У Києві викрили цілу мережу борделів, замаскованих під масажні салони Поліція Києва

Організатором інтимного бізнесу виявився колишній правоохоронець, якого ще у 2015 році звільнили Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Шевченківському районі Києва жінка організовувала діяльність борделю у псевдосалоні еротичного масажу. Вона завербувала більше 10 дівчат-повій, які позмінно надавали інтимні послуги. Так, 50% заробітку вони залишали собі, а решту віддавали організаторці. Година розваг коштувала 1,5-2,5 тис. гривень.

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