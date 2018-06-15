Травми очей і мозку: з'явилися дані про постраждалих під час вибуху в Києві дітях

Хлопчик Паша, який постраждав під час вибуху "Волги" в Києві, знаходиться в медикаментозному сні в стабільному стані.

Як повідомив керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook, дитина дихає самостійно.

"Гроші передали, 10100 грн за півдня, уточнили стан. У малого переважають множинні ушкодження обличчя, щелепи, очей і мозку. Все оглядають і лікують за ступенем важливості травми. Він в медикаментозному сні, дихає сам, стабільний стан. За словами батьків, порожевів і виглядає набагато краще, ніж учора", - написав Антонов.

За його словами, дівчину Владу повторно прооперували.

"Критичних травм немає, але множинні осколкові поранення", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня в Києві вибухнула припаркована "Волга". Під час вибуху постраждали три дівчинки у віці 7-11 років і 5-річний хлопчик, який впав у кому.

Господар підірваного авто намагався втекти, але його затримали в Рівненській області. Поліцейські досліджували транспорт і виявили там фрагменти гранати РГД-5. 15 червня стан хлопчика погіршився, медики знайшли у нього поранення кишечника. Дитину прооперували.